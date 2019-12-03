شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المصالحة الروسى: عودة 1312 لاجئًا سوريًا إلى بلدهم خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة، ورصد تحركات اللاجئين السوريين، أن 1312 لاجئًا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية، من بينهم 205 لاجئين يضمون "62 امرأة و105 أطفال" عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ" بالإضافة إلى 1107 لاجئين يضمون "332 امرأة و565 أطفال" عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وأوضح بيان صادر عن المركز الروسى، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 480 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضى الدول الأجنبية منذ 18 يوليو 2018، منهم حوالى 152 ألفًا من لبنان وأكثر من 328 ألفًا من الأردن.

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وأشار البيان، إلى أن الوحدات الفرعية لسلاح المهندسيين السورى، قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.3 هكتار من الألغام، حيث تم اكتشاف وتدمير 31 عبوة قابلة للانفجار.