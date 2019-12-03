شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المصالحة الروسى: عودة 1312 لاجئًا سوريًا إلى بلدهم خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح بيان صادر عن المركز الروسى، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 480 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضى الدول الأجنبية منذ 18 يوليو 2018، منهم حوالى 152 ألفًا من لبنان وأكثر من 328 ألفًا من الأردن.
وأشار البيان، إلى أن الوحدات الفرعية لسلاح المهندسيين السورى، قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.3 هكتار من الألغام، حيث تم اكتشاف وتدمير 31 عبوة قابلة للانفجار.
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