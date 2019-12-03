شكرا لقرائتكم خبر عن "موزة أم تميم أمير الإرهاب" تلوح بعلامة "رابعة" بعد فوز منتخب المجنسين على الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب فوز منتخب "المجنسين"، الذين يرتدون قميص المنتخب القطرى على نظيره الإماراتى بنتيجة 4 أهداف، مقابل هدفين فى خليجى 24، تداول مجموعة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى الأخص، "تويتر"، فيديو للشيخة موزة، والدة تميم بن حمد، وهى تلوح للجمهور المتواجد بعض وسائل الإعلام بعلامة "رابعة".

ليست موزة فقط التى رفعت شعار جماعة الإخوان الإرهابية، ولكن زوجها أيضا أمير إمارة قطر السابق، حمد بن خليفة، الذى تواجد فى المباراة مع زوجته، حيث تقام البطولة بإمارة قطر، ولوح هو الآخر بعلامة "رابعة".

رواد مواقع التواصل الاجتماعى، هاجموا الزوجين، حمد وموزة، لرفعها علامة تدل على ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تحولت إلى شعار يرفع الاخوان وانصارهم ومؤيديهم فى بعض الدول العربية.



موزة

وكانت الإمارات قد خسرت برباعية من منتخب إمارة قطر المجنس، بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.