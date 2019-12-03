شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة للملك سلمان بعمر 18 عاما بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دارة الملك عبد العزيز التاريخية، عن صورة نادرة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو في عمر 18 عاما، يعود تاريخها إلى عام 1953.





ودارة الملك عبد العزيز، هي مؤسسة ثقافية تقع في الرياض في المملكة العربية السعودية.. أنشئت دارة الملك عبد العزيز بموجب المرسوم الملكى عام 1972، وقد تم إنشائؤها لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة.





ويظهر الملك سلمان فى الصورة، وهو يجلس بجانب عدد من الأشخاص، على مأدبة أقيمت بمناسبة زيارة العاهل الأردني وقتها الملك حسين للمملكة الأردنية.

وذكرت دارة الملك عبد العزيز أن الصورة نشرت فى الذكرى الخامسة للبيعة، والذى يوافق يوم 30 نوفمبر من كل عام، ذكرى تولي الملك سلمان مقاليد الحكم.

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وقد بويع الملك سلمان ملكا في 23 يناير 2015، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، إثر تعيينه في 18 يونيو 2012 بأمر ملكي، كما بقي حينها في منصبه وزيرا للدفاع، وهو المنصب الذى عُيّن فيه في 5 نوفمبر 2011، وقبل ذلك كان الملك سلمان أميرا لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عاما.

ووُلد سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 31 ديسمبر 1935 في الرياض، وهو الابن الخامس والعشرين لمؤسس المملكة الملك عبد العزيز آل سعود.