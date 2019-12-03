ولاية تركية ترسل شاحنتي مساعدات إلى إدلب السورية

بايبورد (تركيا) / الخليج 365 أرسلت ولاية بايبورت التركية (شمال شرق)، الثلاثاء، شاحنتي مساعدات إغاثية إلى المحتاجين في محافظة إدلب السورية. ونظمت هيئة الإغاثة التركية (İHH) في مركز الولاية مراسم لانطلاق الشاحنتين إلى سوريا، شارك فيها الوالي جنيد أبجيم، ومسؤولي منظمات المجتمع المدني وغيرهم. وتتكون المساعدات من ملابس وأغطية وموادًا غذائية، جمعتها الهيئة من المتبرعين في الولاية لإرسالها إلى المحتاجين في محافظة إدلب (شمال غرب).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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