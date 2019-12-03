تونس.. ارتفاع حصيلة ضحايا الحافلة السياحية إلى 27 قتيلا

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة الحافلة السياحية في محافظة جندوبة، إلى 27 قتيلا، بعد وفاة جريح متأثرًا بجراحه.

ونقلت وكالة الأبناء الرسمية، عن مسؤول الإعلام في الوزارة، شكري نفطي، أن 19 جريحا يقيمون حاليا في مستشفيات محافظتي باجة وتونس العاصمة، مبينًا أن 8 منهم بحالة حرجة.

والإثنين قال "نفطي" لوكالة الأنباء الرسمية، إن عدد ضحايا الحافلة السياحية التي تعرضت لحادث انقلاب شمال غربي تونس، الأحد، ارتفع إلى 26 حالة وفاة.

وذكر أن الجهات المعنية بمستشفى شارل نيكول (بالعاصمة) شرعت منذ مساء الأحد، بتسليم جثامين الضحايا لعائلاتهم إثر الانتهاء من إعداد التقارير التي يشرف عليها الطب الشرعي والتعرف على هوياتهم.

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فيما ذكرت وزارة الصحة في وقت متأخر الأحد، أن 17 شخصا آخرين، أصيبوا بجروح في الحادث، وأكدت الوزارة أن جميع من كانوا على متن الحافلة تونسيون.

ووفق المصدر ذاته، فإن الحادث وقع لدى سقوط حافلة تابعة لإحدى وكالات السفر في أحد الأودية، الأحد، عندما كانت في رحلة سياحية داخلية من العاصمة باتجاه مدينة عين دراهم التابعة لولاية جندوبة (شمال غرب)، التي تُعتبر قبلة لسياح الداخل.

ولم يعلن حتى الثلاثاء، عن أسباب الحادثة بينما لا تزال التحقيقات جارية.

ومساء الاثنين تجمع عشرات من الشبان التونسيين، أمام وزارة السياحة بالعاصمة، في وقفة لتأبين ضحايا الحافلة، ووضعوا الشموع والورود وصور الضحايا في محطة لانطلاق الحافلات السياحية وسط العاصمة.

ووفق أرقام منظمة الصحة العالمية في 2015، تأتي تونس في المرتبة الثانية من حيث أعلى معدل وفيات على الطرقات في شمال إفريقيا، بعد ليبيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.