مصر.. تقنين أوضاع 1322 مقرًا كنسيًا خلال 3 سنوات

القاهرة/ الخليج 365

قالت السلطات المصرية، الثلاثاء، إنها أقرت تقنين 1322 مقرًا كنسيًا لممارسة الشعائر الدينية منذ مطلع 2017.

ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري، "وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على 87 كنيسة ومبنى تابع لها".

وأوضح البيان أن "عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة (يناير/كانون الثاني 2017) وحتى الآن، بلغ 1322 كنيسة ومبنى تابع".

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ووفق قانون بناء وترميم الكنائس الذي أقرته مصر عام 2016، يتم البت بطلب تقنين وضع الكنائس في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مرفقًا بسبب.

وتشير تقارير حقوقية محلية غير حكومية سابقة، أن الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) تقدمت للحكومة بنحو 3 آلاف و730 طلبا لتقنين كنائس ومباني خدمات (ملحقة بالكنائس) غير مرخصة.

ويقدر عدد المسيحيين في مصر، وفق تقديرات كنسية عام 2015، بنحو 15 مليون نسمة، أغلبهم أرثوذكس، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق آخر إحصاء 104 ملايين نسمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.