سوريا.. "الإغاثة التركية" تقيم مباراة "كرة الجرس" للمكفوفين

كيليس/ الخليج 365

أقامت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، مباراة "كرة الجرس" للمكفوفين في بعض المناطق المحررة في الشمال السوري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الموافق لـ 3 ديسمبر/كانون الأول.

وبحسب بيان صادر عن يعقوب ألاجا، مسؤول الصحافة لدى مركز تنسيق كيليس التابع للإغاثة التركية، فإن المباراة أقيمت في "دار الأمل" بمدينة أعزاز بريف حلب السورية.

وأوضح البيان أن مباراة أخرى لكرة الجرس، أقيمت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ونقل البيان عن الكفيف ياسر قدور، أحد معلمي مركز "دار الأمل"، قوله إن المركز المذكور يقدّم خدمات تعليم القراءة والكتابة، واستخدام الهاتف والحاسوب للمكفوفين، ممن فقدوا بصرهم من الولادة أو نتيجة الحرب.

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وأوضح قدور، أن هدف مباراة "كرة الجرس" هو تعزيز التواصل بين المكفوفين والمحيطين بهم، والحيلولة دون شعورهم بالوحدة والانعزال.

وأكد على أن الكفيف قادر على تلقي التعليم الجامعي، وممارسة الرياضة وغيرها من الأنشطة، شريطة ألا يستسلم لظروفه.

واختتمت المباراة بتوزيع الهدايا على كلا الفريقين من المكفوفين.

وأعلنت الأمم المتحدة عام 1992، الثالث من ديسمبر/ كانون الأول من كل سنة "اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة"، بهدف لفت الأنظار إلى معاناة المعاقين وإيجاد حلول لمشاكلهم.

وتُعرّف الأمم المتحدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على أنّهم أشخاص يُعانون حالة دائمة من الاعتلال الفيزيائي أو العقلي في التّعامل مع مختلف المُعوّقات والحواجز والبيئات، ممّا يمنعهم من المشاركة الكاملة والفعّالة في المجتمع بالشكل الذي يضعهم على قدم المساواة مع الآخرين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.