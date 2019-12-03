قطر توقع اتفاقية لتزويد "شل سنغافورة" بالنافثا والمكثفات

الدوحة / الخليج 365



وقّعت شركة قطر للبترول (حكومية) اتفاقية مدتها 5 سنوات لبيع النافثا لشركة شل الدولية الشرقية للتجارة الدولية (SIETCO) وهي إحدى شركات شل في سنغافورة.



وحسب بيان صادر عن الشركة القطرية، الثلاثاء، ستقوم قطر للبترول بتزويد (SIETCO) بما مجموعه 900 ألف طن سنويا من النافثا والمكثفات اعتبارا من أبريل/ نيسان 2020.



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وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: "الاتفاق يشكل خطوة أخرى في جهودنا للوصول إلى المستهلكين الرئيسيين الآسيويين مباشرة".



وتتمتع قطر للبترول وشركة شل بعلاقات استراتيجية من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في صناعة الطاقة، التي تتضمن شركة قطر للغاز المسال المحدودة 4 (قطر غاز 4) التي تصدر 7.8 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في العام.



كذلك تمتد الشراكة بينهما إلى مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، الذي يعد الأضخم من نوعه على مستوى العالم؛ ومشروع للبتروكيماويات في سنغافورة، وشركة لتطوير البنية التحتية حول العالم لاستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للشحن البحري.

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