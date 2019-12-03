وزير الخارجية "الإيرلندي" يصل غزة

وصل وزير الخارجية الإيرلندي، سيمون كوفيني، الثلاثاء، إلى قطاع غزة، لمتابعة مشاريع تموّلها بلاده.
وقال المكتب الإعلامي لهيئة المعابر الفلسطينية (حكومية)، في تصريح صحفي، وصل وكالة الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير الخارجية الايرلندي ووفد رفيع المستوى مرافق له، وصل غزة، عبر معبر بيت حانون (إيرز)، شمالي القطاع".
وأوضح المكتب الإعلامي أن هذه الزيارة تأتي "لمتابعة العديد من المشاريع التي تموّلها إيرلندا".
وتموّل إيرلندا، مشاريع متعلقة بتحلية المياه، ومعالجة المياه العادمة، وتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية.
يشار إلى أن رئيس سلطة المياه الفلسطينية، مازن غنيم (مقره بمدينة رام الله)، وصل الاثنين، إلى قطاع غزة، لاستقبال الوزير الإيرلندي.
ومن المتوقع أن يتفقد الوزير الإيرلندي برفقة "غنيم" مشروع محطة تحليه مياه البحر، الذي وُضِع حجر الأساس له عام 2017، وبدأ العمل التجريبي فيه قبل 5 أشهر بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا.
كما سيتفقد الوزيران، مواقع، سيتم فيها إقامة نظام للطاقة الشمسية، بتمويل إيرلندي.
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