والدة الدكتور والمنشد فهد مطر في ذمة الله

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – محياالمطيري : إنتقلت إلى رحمة الله والدة المنشد الدكتور فهد مطر والصلاة عليها عصر اليوم بجامع البسام في مدينة عنيزة

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمتة والهم ذويها الصبر والسلوان صحيفة الخليج الإلكترونية تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة للأخ فهد مطر وإخوته في وفاة والدتهم رحمها الله وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون

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