التجارة تستدعي أكثر من 13 ألف سيارة هوندا أكورد

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الثلاثاء)، استدعاء 13691 مركبة من نوع “هوندا أكورد”، موديلات 2018- 2019.

وأوضحت الوزارة أن إجراء استدعاء السيارات المذكورة يأتي لاحتمال حدوث تسرب لزيت ناقل الحركة أثناء القيادة بالظروف الصعبة- كالعواصف الرملية- ما قد يؤدي إلى تعطل نظام التحكم الهيدروليكي وتوقف المركبة، الأمر الذي يزيد من خطر وقوع حادِث لقائدي تلك المركبات.

ودعت الوزارة مالكي الموديلات المذكورة من “هوندا أكورد” للتحقيق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.