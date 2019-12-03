«التعليم» توجه بأهمية النظر في حالة المعلمات المطلقات والمتوفي زوجها

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت وزارة التعليم تعميم وجهته لـ جميع إداراتها في المناطق والمحافظات، بأهمية النظر في حالتي ” الطلاق ووفاة الزوج ” اللتين وقعتا بعد المباشرة في التعليم.

وعن هذا التعميم، فقد اشتمل على ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، وورود بعض الاستفسارات من إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات.

كما ذكر التعميم أن التقديم على خدمة ” تمديد الندب ” في برنامج عين لخدمات المعلم للفترة الأولى يبدأ من تاريخ ٤/٤/١٤٤١ حتى ٧/٥/١٤٤١، أما الفترة الثانية من ٣/٩/١٤٤١ وحتى ١٩/١٠/١٤٤١.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم النظر في حالتي الطلاق ووفاة الزوج اللتين وقعتا بعد المباشرة في التعليم، وتوجيه من تم قبول طلبات نقلهم إلى المدارس حسب الاحتياج والموازنة داخل القطاع الموجه إليه.