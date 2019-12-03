وظائف شاغرة في الخدمات الصحية للهيئة الملكية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي قانوني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، أو الدراسات الدينية)، أو المجالات ذات الصلة، أخصائي أشعة: درجة البكالوريوس في تخصص الأشعة، طبيب مقيم- الطب الداخلي: درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

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