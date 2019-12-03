إلزام المطاعم بـ«مواقع مكشوفة» لإعداد الوجبات

صحيفة الخليج الالكترونية

أعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية ضوابط جديدة للمطاعم والمطابخ تتواكب مع التطور الحالي وأيضا إسهاماً في الارتقاء بها.

وتضمنت الضوابط الجديدة الالتزام بأن تكون منطقة التحضير وإعداد الطعام في المطاعم والمطابخ واضحةً ومكشوفةً أمام رواد المطعم أو المطبخ، ويمنع نهائياً حجبها عن أنظار الزبائن، ويمكن استخدام زجاج شفاف لا يحجب الرؤية، ولا يسمح بتظليل الزجاج نهائياً، وفي حال كانت منطقة الطبخ والتحضير في الدور الثاني فيلزم استخدام كاميرات مربوطة بشاشات خارجية لنقل أعمال الطبخ والتحضير لرواد المطعم.

ووفقاً لـ”المدينة”، تأتي الضوابط الجديدة انسجاما مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال توفير مواقع مناسبة للاستثمار وضبط عملية التطوير مما سيكون له تأثير إيجابي على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدينة والحد من التأثير السلبي على حركة المرور في المدينة، وأن تواكب المشاريع التطويرية في قطاع المطاعم والمطابخ طموحات وأهداف المخططات الاستراتيجية والهيكلية للمدن والقرى.