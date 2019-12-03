النظام الإيراني يفرض «إتاوات» على الأهالي لتسليمهم جثث المتظاهرين

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن النظام الإيراني أصبح يتبع نفس أساليب نظام “الخميني” في التعامل مع أهالي قتلى المتظاهرين من خلال جباية الإتاوات مقابل الإفراج عن جثامين القتلى الذين لقوا مصرعهم برصاص قوات النظام.

وروت الصحيفة الأمريكية واقعة حقيقية تتمثل في قصة الشاب حميد رسولي، البالغ من العمر 32 عاماً، والذي انضم إلى الاحتجاجات الشعبية في إيران بسبب تردي أوضاعه الاقتصادية، نتيجة للاقتصاد الإيراني المضطرب، والذي لقي حتفه برصاص قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني.

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وتابعت الصحيفة أن السلطات الإيرانية قامت بتسليم جثة “رسولي” لأفراد عائلته بشرط موافقتهم على أمرين، هما سداد ما يقرب من 8000 دولار، وإشاعة أنه كان عضواً في ميليشيا تابعة للدولة وتوفي على أيدي المتظاهرين.

وقال بهزاد مهراني، وهو إيراني مقيم في الولايات المتحدة وصديق لعائلة الضحية منذ عقود، إن عائلة رسولي قامت برهن منزلهم لدفع ثمن استرداد جثة ابنهم، ولم يُسمح لهم سوى بتشييعه في جنازة صغيرة، بحضور قوات الأمن ورجل دين حكومي.

ويعود تكتيك طلب إتاوات مالية من العائلات لكي يتسلموا جثث ذويهم لكبح جماح المحتجين إلى سنوات مضت، تحديداً في ثمانينيات القرن الماضي عندما فرض نظام “الخميني” رسوماً، يتم تحصيلها من عائلات ضحايا عمليات الإعدام الجماعي، هي عبارة عن ثمن الرصاصة التي استخدمت لقتل أفراد عائلاتهم.