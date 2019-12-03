سوريا.. مقتل 20 مدنياً في قصف جوي لقوات النظام وروسيا بـ«إدلب»

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صحيفة الخليج الالكترونية
قتل نحو 20 مدنياً، أمس الاثنين، في قصف جوي شنته قوات النظام وحليفتها روسيا في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي التفاصيل، أعلن المرصد أمس الاثنين عن مقتل 13 مدنياً في قصف لقوات النظام استهدف سوقاً شعبية في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، حسب فرانس برس.
وقتل ثلاثة مدنيين آخرين في غارات جوية شنتها طائرات حربية سورية وروسية في مناطق متفرقة في جنوب إدلب، كما قتلت امرأة وطفلاها في قصف روسي استهدف سجن إدلب المركزي أثناء زيارتها لأحد أقاربها، وفق المرصد، الذي أشار إلى تمكن عدد من السجناء من الفرار.
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