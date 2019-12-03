إصابة جنديين في انفجار وسط العاصمة الإندونيسية جاكارتا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت الشرطة الإندونيسية أن انفجاراً أدى إلى إصابة جنديين بجروح صباح الثلاثاء في وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا بسبب قنبلة دخانية، مستبعدة فرضية حصول هجوم.

وقال رئيس شرطة جاكارتا غاتوت ادي للصحفيين «نجري تحقيقاً لكي نفهم كيف وُجِدت القنبلة» في موقع النصب التذكاري الوطني في قلب العاصمة الإندونيسية.

وتم نقل جنديَّين مصابَين إلى المستشفى، وقال المسؤول «أصيب أحدهما في اليد والآخر في الساق».

ورداً على أسئلة الصحفيين، أوضح رئيس الشرطة أنه لا يوجد ما قد يشير إلى حصول هجوم.

وتوجد ثكنة عسكرية في موقع النصب التذكاري.

وأمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في أكتوبر بتعزيز الأمن بعدما طعن مسلحان من مجموعة إرهابية وزير الأمن الذي نجا بينما تم توقيف عشرات المشتبه بهم.