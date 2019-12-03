إدخال الرئيس الأمريكي السابق كارتر المستشفى مجدداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مركز كارتر في بيان الاثنين إن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر دخل مستشفى في جورجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع لعلاج عدوى في الجهاز البولي.

وجاء في البيان "يشعر بتحسن ويتطلع للعودة إلى داره قريباً".

وكارتر (95 عاماً) هو الرئيس الأمريكي الأكثر بقاء على قيد الحياة بعد الخروج من البيت الأبيض.

وقال مركز كارتر إن الرئيس السابق الذي كان مزارعاً للفول السوداني وحاكماً لولاية جورجيا نُقل إلى مركز فيبي سامتر الطبي بمدينة أمريكوس في جورجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف المركز أنه سيصدر بيانه التالي "عند خروجه (كارتر) للحصول على مزيد من الراحة والتعافي".

كان كارتر الذي يعيش في مدينة بلينز بالولاية قد عاد إلى منزله يوم الأربعاء من مستشفى إيموري الجامعي في أتلانتا بعد أحدث فصول سلسلة من الوعكات الصحية التي ألمت به في الآونة الأخيرة.

وذهب كارتر إلى المستشفى يوم 11 نوفمبر بصحبة زوجته روزالين (92 عاماً) حيث خضع لإجراء طبي لتخفيف الضغط في الدماغ بعد نزيف ناجم عن سقوط في الفترة الأخيرة. وأعلن الأطباء نجاح الجراحة.

وفي أكتوبر سقط كارتر مرتين إحداهما تطلبت بعض الغرز في وجهه والأخرى أدت إلى نقله للمستشفى لفترة وجيزة لإصابته بكسر بسيط في الحوض.

وبعد السقطة الأولى استأنف كارتر العمل على مشروع بناء لصالح منظمة هابيتات فور هيومانيتي غير الربحية.

وفي مايو انكسر فخذ كارتر في المنزل ما تطلب خضوعه لجراحة.