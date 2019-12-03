وزارة تنمية المجتمع تعتمد شعاراً جديداً لأصحاب الهمم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يوافق ال 3 من ديسمبر من كل عام، اعتمدت وزارة تنمية المجتمع التصنيف الوطني الموحّد للإعاقات (أصحاب الهمم) في دولة الإمارات، بشعار عام جديد في الشكل والمضمون، ومجموعة شعارات تتشكل من «رمز أو رسم أو علامة»، وترمز إلى إحدى فئات أصحاب الهمم أو الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، أو الأماكن المخصصة لهم، أو الأدوات التي يستخدمونها.

وسيتم تعميم الشعارات الجديدة على الجهات المختلفة، واستبدال الشعار القديم لأصحاب الهمم بالشعار الجديد على مستوى الدولة، استناداً إلى قرار وزاري بهذا الخصوص.

ويحتفل العالم باليوم العالمي لذوي الإعاقة هذا العام تحت شعار (تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030)، فيما يأتي إطلاق وزارة تنمية المجتمع شعار (أصحاب الهمم) بشكله الجديد، انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

وبهذه المناسبة أكدت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أن فلسفة الشعار الجديد ومغزاه، تنسجم مع مسمى (أصحاب الهمم)، حيث يُعبّر عن أن أصحاب الهمم أشخاص فاعلون ومتحركون ومشاركون في مجتمعهم، على عكس الشعار القديم الذي يتسم بالسكون والاتكالية، مشيرة إلى أن الشعار يصوّر الانتقال نحو الاستقلالية وتقرير المصير، تعبيراً عن المرونة التي يتمتع بها أصحاب الهمم وتقبلهم للمتغيرات من حولهم.

وقالت: إن هذه المجموعة من الشعارات تعكس التوجه الحالي والمعايير الدولية (ISO)، بقصد استخدامها بسهولة لتحديد الخدمات المناسبة وإمكانية الوصول إلى جميع أصحاب الهمم وعائلاتهم ومقدمي الرعاية والمهنيين وعامة الجمهور.

بدروها؛ أكدت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، أن الشعارات الجديدة تحل محل الكلمات من أجل تحديد وتوحيد الخدمات والمراكز والمرافق والمعلومات والاتصالات وسهولة الوصول إليها في جميع أنحاء الإمارات. وقالت: إن هناك 4 أنواع من الشعارات: «عام» وهو شعار عالمي يستخدم لجميع أصحاب الهمم، و«فئات رئيسية» تضم عدداً من مختلف أنواع الإعاقة مثل الإعاقة الجسدية، و«مُركّبة» بوجود أكثر من إعاقة مثل الإعاقة المتعددة، و«مخصصة» للاستخدام الحصري مع إعاقة معينة مثل الاضطراب النمائي العصبي.