شكرا لقرائتكم خبر عن كاريكاتير فلسطينى.. هندوراس الوجه الآخر لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة القدس الفلسطينية، كاريكاتير عبرت فيه بأن هندوراس هى الوجه الآخر لإسرائيل، بعد إعلان الأولى افتتاح سفارة لها فى القدس، واستعانت يذلك بتشابه علم البلدين.

كاريكاتير القدس

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