شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: القوات الإسرائيلية تعتقل 12 فلسطينيا فى الضفة الغربية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية العربية في خبر عاجل لها نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 12 مواطنا فى الضفة الغربية المحتلة. كان رياض المالكى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى، أكد أنه لا حل مع الجانب الإسرائيلي دون أن تكون هناك دولة فلسطينية والقدس الشرقية عاصمة لها.

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