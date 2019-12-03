شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: فصائل موالية لتركيا تسرق أثار سورية لبيعها فى أنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها أن المرصد السوري أتهم فصائل موالية لتركيا بسرقة آثار في عفرين ونقلها إلى تركيا لبيعها وكان المرصد ذكر فى وقت سابق قُتل 9 مدنيين، بينهم 8 أطفال دون الـ15 من العمر، في قصف مدفعي تركي استهدف مدينة تل رفعت الواقعة تحت سيطرة المقاتلين الأكراد في محافظة حلب في شمال سوريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العربية: فصائل موالية لتركيا تسرق أثار سورية لبيعها فى أنقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.