الشباب الإفريقى يطلع على تجربة مصر التاريخية فى دعم استقلال القارة

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جاء ذلك فى الجلسة النقاشية التى نظمتها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى ومكتب الشباب الإفريقى بوزارة الشباب والرياضة، ومفوضية الاتحاد الإفريقيى، حول دور مصر فى دعم استقلال الدول الإفريقية، وذلك فى إطار فعاليات برنامج متطوعى الاتحاد الإفريقى فى نسخته العاشرة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.
على الجانب الآخر، تناولت ورش عمل اليوم قضايا تنمية، وتمكين الشباب ودمجهم، واستعرض المدربون تجاربهم الشخصية فى مجال تنمية الشباب، واستكملت الورش نظام تفاعلي طرح المشاركون به قضايا الشباب وتغير المناخ، وعقبات تمويل المشروعات والأفكار، والتحديات التي تواجه تمكين الشباب، والمشاركة السياسية للشباب، وكذلك التعليم، إضافة إلى المهارات المتطلبة لتمكين الشباب وإدارة المخاطر.
ويُذكر أن برنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي (AU- YVC) يعد أكبر برنامج تطوعي ينفذه الاتحاد الإفريقي في القارة؛ حيث يجمع هذا الحدث متطوعين من مختلف البلدان الإفريقية، وتستضيفه القاهرة هذا العام في المركز الأوليمبي بالمعادي في الفترة بين 1 ديسمبر و12 ديسمبر من العام الجارى، وتضم الدفعة العاشرة 200 شاب وفتاة من 54 دولة إفريقية، لذا تعد السابقة الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ استضافة ذلك الحدث منذ إطلاق نسخته الأولى عام 2010م.
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