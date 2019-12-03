شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم: هبوط طائرة جزائرية بمطار القاهرة اضطراريا بعد انفجار محركها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت العناية الآلهية 140 مسافرا كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، أثناء رحلة عودتها من المملكة العربية السعودية، وفق ما تم نشره بموقع روسيا اليوم.

وتعرضت الطائرة، من نوع "بوينج 767-800"، لحادث بعد نحو ساعة ونصف من التحليق، حيث اشتعلت النيران في أحد محركاتها، مما جعل قائدها يتخذ قرارا بالهبوط الاضطرارى فى مطار القاهرة، وتم نقل الركاب إلى طائرة أخرى.

وقالت شركة الخطوط الجزائرية في بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد ساعات من الحادث: "عقب مشكلة فنية على متن الرحلة AH 4411 بين المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) وعنابة (الجزائر)، اتخذ الطاقم، بعد ساعة ونصف الساعة من الرحلة، قرارا بالهبوط فى مطار القاهرة، تطبيقا منه لإجراءات السلامة الجوية والتحقق من طبيعة المشكلة".

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ومن جانبه، لم يصدر مطار القاهرة أى بيان رسمى عن واقعة الطائرة الجزائرية حتى الآن.