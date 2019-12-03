فريق حملة ترامب يمنع «بلومبيرج نيوز» من تغطية أنشطته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فريق حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أنه سيمنع مراسلي بلومبيرج من تغطية أنشطته الانتخابية، متهماً المجموعة الإعلامية التابعة للمرشح المنافس مايكل بلومبيرج بـ«التحيّز».

وقال مدير حملة ترامب لانتخابات 2020 براد بارسكيل إن القرار جاء بعدما أعلنت «بلومبيرج نيوز» أنها لن تجري تحقيقات عن مالك الشركة أو منافسيه الديمقراطيين.

وقال بارسكيل في بيان «كفريق حملة الرئيس ترامب، اعتدنا على الممارسات الإعلامية غير المنصفة، لكن معظم المؤسسات الإعلامية لا تعلن عن تحيّزها بهذا الشكل العلني».

وأضاف أن فريق حملة ترامب قرر على إثر ذلك عدم منح تصاريح لممثلي بلومبيرج نيوز لتغطية التجمعات الانتخابية أو غيرها من المناسبات المرتبطة بالحملة، وسيقرر بشأن إن كان «سيتعامل مع صحفيين بشكل منفرد للإجابة على أسئلة من بلورمبيرج نيوز بناء على كل حالة».

ورد رئيس تحرير بلومبرغ نيوز جون ميكليثويت بالقول إن «الاتهام بالتحيّز لا يمكنه أن يكون أبعد عن الحقيقة. لقد غطينا (الأخبار المرتبطة) بدونالد ترامب بشكل منصف وغير منحاز منذ ترشّحه سنة 2015 وسنواصل ذلك رغم القيود التي فرضتها حملة ترامب».

بدوره، هاجم ترامب مايكل بلورمبيرج الذي وصفه بـ«ميني مايك» (أي مايك القزم).

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: «أمر ميني مايك بلومبيرج مؤسسته الإخبارية من الدرجة الثالثة بعدم إجراء أي تحقيقات عنه أو عن أي ديمقراطي، وملاحقة الرئيس ترامب فقط».

ودفع قرار مايكل بلومبيرج الترشح للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي وكالته الإخبارية التي تعد بين الأكبر في العالم لنشر إرشادات الأسبوع الماضي بشأن الطريقة التي ستتعامل من خلالها مع أي تضارب مصالح.

وقال ميكليثويت في مذكرة للموظفين الأسبوع الماضي في إشارة إلى سياسة المؤسسة في عدم الكتابة عن نفسها أو عن منافسيها المباشرين «لا يمكن الزعم بأن تغطية حملة الانتخابات الرئاسية هذه ستكون سهلة».

وأضاف أن الصحفيين سيغطون أخبار الحملة «بنفس الأسلوب الذي اتبعناه في الماضي»، إلا أنه سيتم التذكير في المواضيع المنشورة بأن مالك بلومبيرج نيوز بين المرشحين.