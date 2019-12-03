إغلاق مطار مانيلا نتيجة إعصار كاموري الذي ضرب الفلبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

ضرب الإعصار كاموري الثلاثاء الفلبين ترافقه عواصف شديدة وأمطار غزيرة، وتم إجلاء مئات آلاف الأشخاص إلى مراكز إيواء وأغلقت مدينة مانيلا مطارها الدولي كإجراء وقائي.

هشمت العاصفة القوية نوافذ واقتلعت أسقف منازل، ووصلت إلى مناطق ساحلية في ساعة متأخرة الاثنين ومن المقرر أن تمر في جنوب مانيلا التي تضم نحو 13 مليون نسمة وتستضيف آلاف الرياضيين المشاركين في ألعاب جنوب-شرق آسيا.

وقالت هيئة الأرصاد إن الإعصار كاموري تراجعت شدته لكنه لا يزال قوياً ترافقه رياح بسرعة تصل إلى 150 كلم في الساعة، وعواصف تصل إلى 205 كلم في الساعة مع تقدمه إلى مناطق شمال الغرب.

وقال أحد المسؤولين في البلدة التي وصلها الإعصار "لا زلنا نقيم الأضرار، لكن يبدوا أنها ستكون بالغة".

وقال المدير العام للمطار إيد مونريل إنه بسبب الرياح القوية فإن مطار نينوى أكينو الدولي "أُغلق لعمليات".

ولم يتضح بعد متى ستستأنف الرحلات، لكن السلطات قدرت أن يكون ذلك حوالي الساعة 11.00 مساء الثلاثاء (15:00 ت غ) مشيرين إلى أن القرار يتوقف على الطقس.

وألغيت قرابة 500 رحلة ونبهت السلطات الركاب إلى عدم المجيء إلى المطار.

وتم إجلاء حوالي 340 ألف شخص من منازلهم في منطقة بيكول، وفق مسؤولي إدارة الكوارث.

وطلب من سكان أحياء الصفيح في مانيلا مغادرة منازلهم كإجراء احترازي.

ويضرب الفلبين سنوياً نحو عشرين إعصاراً توقع مئات القتلى وتزيد من مستوى الفقر.

وكان هايان، أحد أقوى الأعاصير، ضرب وسط الأرخبيل في نوفمبر 2013 موقعاً أكثر من 7350 قتيلاً ومفقوداً وحرم نحو أربعة ملايين شخص من المساكن.

ومن المقرر أن تستمر ألعاب جنوب شرق آسيا حتى 11 ديسمبر، وأن تقام في ثلاث مدن من جزيرة لوزون، الأكبر في الفلبين: كلارك، مانيلا وسوبك.

وأدخلت تعديلات على الألعاب المقامة في الهواء الطلق في مدينة سوبك، عند الشاطئ الغربي.