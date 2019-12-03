«اليوم الوطني» يرفع الطلب على بيانات الاتصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

ساهمت احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني ال48، في مضاعفة الطلب على باقات البيانات من المواطنين والمقيمين والزوار لتنزيل الفيديوهات وتبادل التهاني وتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التراسل عبر الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة. خصوصاً مع الإقبال على رحلات الترفيه وزيارة مراكز التسوق والإقامة في الفنادق، وخصوصاً الشاطئية والجبلية، فضلاً عن رحلات البر.

وحققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في اشتراكات النطاق العريض للهواتف المحمولة، والمركز الأول عالمياً في تغطية شبكات الهاتف المحمول، والمركز الثاني عالمياً في نسبة اشتراكات الهاتف المحمول، وفقاً لنتائج تقرير السياحة والسفر 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للسياحة والسفر.

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ورفعت «اتصالات» و«دو» من كفاءة وجاهزية شبكات الهاتف المتحرك والإنترنت؛ لتعزيز جودة الخدمات خلال الاحتفالات، كما قدمت الشركتان باقات بيانات 48 جيجا بايت؛ لتشجيع المشتركين على زيادة الاستخدام لهذه الخدمات، ولمواكبة الطلب على البيانات خلال الإجازات.

وتسعى كل من «اتصالات» و«دو» لتعزيز جودة خدمات الاتصالات والتغطية لخدمات الهاتف المتحرك والإنترنت خلال فترات الذروة وفي الأماكن ذات الكثافة الجماهيرية العالية على مستوى الدولة.

ويقوم عملاء «اتصالات» و«دو» بتشارك اللحظات والمواقف السعيدة خلال احتفالات اليوم الوطني، الأمر الذي يرفع من الطلب على البيانات، حيث تتمتع الإمارات بكونها من أعلى دول العالم في نسبة انتشار الهواتف الذكية. وشهدت المراكز التجارية والحدائق والمواقع الترفيهية والمترو ومحطات الحافلات وسيارات التاكسي كثافة كبيرة في استخدام الإنترنت المتحرك وشبكات «واي فاي» لنقل الفيديوهات والصور التذكارية، بمعدلات أعلى مقارنة بالأيام الاعتيادية.

وتعتبر دولة الإمارات من أكثر الدولة اتصالاً بالإنترنت، حيث وصل معدل استخدام الإنترنت في الدولة إلى 95% العام 2017، وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات الذي يقيس مجتمع المعلومات، ووصل عدد مشتركي الإنترنت في دولة الإمارات إلى أكثر من 1.8 مليون مشترك، ووصلت نسبة المتصلين بالنطاق العريض منهم إلى أكثر من 99%.