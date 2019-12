دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كيفية إخفاء صفحتك الشخصية على فيسبوك بعيداً عن الغرباء والمتطفلين

فهرس الصفحةكيف تُخفي حسابك الشخصي على فيسبوك؟ تغيير إعدادات الخصوصية في حساب فيسبوك من يمكنه رؤية المحتوى الذي تنشره على فيسبوك؟ من يستطيع التواصل معك على فيسبوك؟ من يستطيع الوصول إلى حسابك على فيسبوك؟ البحث على حساب فيسبوك الخاص بك من خلال بريدك الإلكتروني البحث على حساب فيسبوك الخاص بك من خلال رقم هاتفك البحث على حساب فيسبوك الخاص بك من خلال محركات البحث أصبح الاعتماد على موقع فيسبوك أمراً أساسياً في حياتنا اليومية، كوسيلة مهمة للتواصل مع العائلة والأصدقاء، ومن هنا ظهرت أهمية الحفاظ على خصوصية الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر، ومنع غير الأصدقاء والغرباء من التطفل عليها، والاطلاع على المنشورات والصور الشخصية التي نشاركها مع قائمة أصدقائنا.

كيف تُخفي حسابك الشخصي على فيسبوك؟وفي هذا التقرير، نقوم باستعراض الخطوات الضرورية التي يجب أن تعرفها لكيفية إخفاء صفحتك الشخصية على فيسبوك، ومنع الغرباء والمتطفلين من مشاهدتها أو العثور عليها: تغيير إعدادات الخصوصية في حساب فيسبوك:في أعلى يمين صفحة فيسبوك، ستجد سهماً متجهاً إلى الأسفل، اضغط عليه، واختر "إعدادات" Settings. من القائمة المنسدلة على يسار الشاشة، اضغط على "الخصوصية" Privacy . ستجد أمامك العديد من خيارات الخصوصية، سيكون عليك تعديلها لحماية خصوصيتك، ومنع غير الأصدقاء من التطفل عليك. من يمكنه رؤية المحتوى الذي تنشره على فيسبوك؟الخيار الأول بخصوص الخصوصية متعلق بمن يمكنه مشاهدة المحتوى الذي تنشره على فيسبوك. ويمكنك تعديل ذلك بالضغط على "تحرير" Edit، والاختيار من بين القائمة المنسدلة لمن ترغب أن يشاهد المحتوى الخاص بك. تجنب اختيار "العامة" Public، حيث أن هذا يجعل كل ما تنشره على فيسبوك متاحاً لأي شخص خارج قائمة أصدقائك. يمكنك اختيار "الأصدقاء" Friends، ليتمكن أصدقائك فقط من مشاهدة ما تنشره.

بإمكانك كذلك جعل منشوراتك متاحة لمجموعة معينة من الأصدقاء وذلك من خيار "أصدقاء محددين" Specific Friends، أو حظر مجموعة معينة من الأصدقاء من مشاهدة منشوراتك وذلك من خيار "الأصدقاء باستثناء" Friends Except. هناك كذلك خيار يسمح لك وحدك بمشاهدة المحتوى الخاص بك وهو "أنا فقط" Only Me. بعد اختيارك الخيار المناسب لك، فإن منشوراتك المستقبلية سيتمكن من مشاهدتها من اخترته فقط من هذه القائمة، مع العلم أن بإمكانك دائماً الرجوع إليها لتعديلها، كما يمكنك أيضاً تعديل أي منشور مستقبلي لك يدوياً في حال أردت أن يكون متاحاً لغير الأشخاص الذين اخترتهم هنا.

من يستطيع التواصل معك على فيسبوك؟يسمح لك هذا القسم بتحديد من يمكنه إرسال طلب صداقة لك على فيسبوك، وبالتالي إضافته إلى قائمة أصدقائك. ويمكنك هنا الاختبار ما بين "الجميع" Everyone (أي شخص على فيسبوك يمكنه إرسال طلب صداقة لك)، أو "أصدقاء الأصدقاء" Friends of Friends (أي أصدقاء أصدقائك فقط يمكنهم إرسال طلب صداقك لك".

© alqiyady كيفية إخفاء صفحتك الشخصية على فيسبوك بعيداً عن الغرباء والمتطفلين

من يستطيع الوصول إلى حسابك على فيسبوك؟

إلى جانب اسمك الذي تستخدمه على صفحتك الخاصة على فيسبوك، فهناك عدة خيارات تسمح للغرباء وغير الأصدقاء من الوصول إلى حسابك على فيسبوك، وعليك تعديلها بالشكل الذي تراه مناسباً لخصوصيتك:

البحث على حساب فيسبوك الخاص بك من خلال بريدك الإلكتروني:من الممكن الوصول إلى حسابك على فيسبوك عن طريق البريد الإلكتروني الذي تستخدمه في فيسبوك، واستخدامه في خانة البحث Search. وبإمكانك تغيير هذا الأمر بجعل بريدك الإلكتروني متاح معرفته لك فقط Only Me أو لقائمة أصدقائك كذلك Friends، مع تجنب استخدام خياري "الجميع" Everyone و"أصدقاء الأصدقاء" Friends of Friends.

© alqiyady كيفية إخفاء صفحتك الشخصية على فيسبوك بعيداً عن الغرباء والمتطفلين

البحث على حساب فيسبوك الخاص بك من خلال رقم هاتفك:من الممكن الوصول إلى حسابك على فيسبوك عن طريق رقم هاتفك الذي تستخدمه في فيسبوك، واستخدامه في خانة البحث Search. وبإمكانك تغيير هذا الأمر بجعل رقم هاتفك متاح معرفته لك فقط Only Me أو لقائمة أصدقائك كذلك Friends، مع تجنب استخدام خياري "الجميع" Everyone و"أصدقاء الأصدقاء" Friends of Friends.

© alqiyady كيفية إخفاء صفحتك الشخصية على فيسبوك بعيداً عن الغرباء والمتطفلين

البحث على حساب فيسبوك الخاص بك من خلال محركات البحث:من الممكن الوصول إلى حسابك على فيسبوك عن طريق البحث عن اسمك على محركات البحث الخارجية الشهيرة مثل غوغل وغيره، والتي تقوم بربط اسمك بحسابك الشخصي على فيسبوك. وبإمكانك إلغاء هذا الأمر بحذف علامة الموافقة الموجودة في المربع الصغير والتي تسمح لمحركات البحث الخارجية بربط اسمك بصفحتك على فيسبوك.

المزيد:

