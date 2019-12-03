مسلحون يهاجمون مجمع وكالة إغاثة أجنبية في جنوب السودان

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

ذكرت منظمة إغاثة دولية، اليوم، أن مجموعة من المسلحين، اقتحمت مقرها في شمال شرقي جنوب السودان، وهاجمت 5 من موظفيها، وأصابتهم بجروح.

وأوضحت منظمة "ريليف انترناشونال"، أن الهجوم وقع أمس، في مكتب ميداني في ولاية أعالي النيل.

وقالت المنظمة في بيان: "اقتحم رجال مسلحون ببنادق هجومية ومسدسات وسكاكين مجمع للموظفين".

وخلال هذا الهجوم، تعرض 5 من موظفينا للاعتداء، وأصيبوا بجروح، فيما صرحت الرئيسة التنفيذية للمنظمة نانسي ويلسون: "لقد نقلنا فريقنا إلى مكان آمن، وهم يتلقون كل الرعاية الضرورية".

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وأوضحت: "لقد تعرضوا لعمل عنيف مجنون خلال ادائهم واجبهم في توفير الرعاية التي تنقذ الأرواح للاجئين في ولاية اعالي النيل في جنوب السودان".

من جانبه، أدان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية آلان نودهو الهجوم، قائلا إنه نفذ من قبل رجال يرتدون زيا عسكريا في بلدة بونج، وأكد ضرورة "تقديم الجناة إلى العدالة على الفور".

وجرى استهداف العاملين في المجال الإنساني مرارا، وقتل 115 شخصا على الأقل منذ غرق البلد في النزاع في ديسمبر 2013، بعدما اتهم رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير نائبه السابق ريك مشار بالتخطيط لانقلاب ضده.

وأدت الاضطرابات، إلى تشريد نحو 400 ألف شخص، فيما جرى توقيع اتفاق سلام في سبتمبر من العام الماضي، وصمد وقف لإطلاق النار إلى حد كبير، لكن الجهود المبذولة لتشكيل حكومة لتقاسم السلطة تأخرت مرات عدة.