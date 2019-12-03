مصر.. شيخ الأزهر يتدخل بعد تزايد حالات الانتحار

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters شيخ الأزهرمصر.. شيخ الأزهر يتدخل بعد تزايد حالات الانتحار

وجه شيخ الأزهر، أحمد الطيب، رسالة للشباب في مصر، مطالبا بالاهتمام بالصحة النفسية، مشيرا إلى ضرورة وضعها في أولوية كل الحكومات.

وقال الطيب خلال استقباله مستشار الرئيس المصري للصحة النفسية والتوافق المجتمعي أحمد عكاشة، إن "الصحة النفسية أولوية إنسانية وإنمائية عالمية، ينبغي أن توضع في أولوية كل الحكومات والبلدان، لأن خطورة هذا المرض تهدد ملايين الأشخاص حول العالم".

وتابع: "نحن اليوم أحوج ما نكون إلى الحفاظ على الإنسان واستغلاله في الإنتاج والعمل والمشاركة المجتمعية، مؤكدا أهمية الاعتناء بخدمات الصحة النفسية والإنفاق عليها من ميزانيات الصحة، للتخفيف والحد من خطورة هذه الأمراض، مع توعية وتثقيف المجتمع بأهمية إزالة وصمة هذا المرض الذي يهدد المجتمعات".

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يشار إلى أن الأيام الماضية كانت قد شهدت وقوع عدد من حالات الانتحار، كما وأحدث مقطع فيديو لواقعة انتحار أحد الشباب بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة يوم أمس ضجة على مواقع التواصل.

وكان شاب آخر قد أقدم على الانتحار يوم أمس، حيث لقي مصرعه أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة أرض المعارض، كما قام شاب أخر بالانتحار في ترعة الإبراهيمية.

المصدر: وكالات