دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters السودان"الحركة الشعبية" لتحرير السودان تدعو إلى رفع السودان من قائمة الدول الرعاية للإرهاب

طالبت "الحركة الشعبية" لتحرير السودان، بقيادة مالك عقار، برفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الرعاية للإرهاب، مؤكدة ان الاٍرهاب انتهى بزوال نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

ووصل إلى السودان، مساء الاثنين، وفد من "الحركة الشعبية" بقيادة نائب رئيس الحركة الشعبية، ياسر عرمان، في إطار تحركات الجبهه الثورية في ملف السلام.

وقال عرمان في مؤتمر صحفي عقده بمقر وكالة السودان للأنباء "سونا"، إنهم (أعضاء الوفد) جاءوا للخرطوم "للتبشير بالسلام ونقل البلاد إلى محطة جديدة" وأنه ليس في نيتهم "تعكير الأجواء".

وأكد ياسر عرمان على ضرورة أن تحافظ القوى السودانية مجتمعة على البلاد من الانهيار، مشيرا إلى الحاجة إلى العمل المشترك نظرا إلى هشاشة الفترة التي تمر بها.

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وجدد عرمان تمسكهم بمدينة جوبا كمنبر للتفاوض مع السلطة في الخرطوم لتحقيق السلام بمناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وعدّ الخطوة مهمة لخلق علاقات استراتجية بين الجارين، السودان وجنوب السودان.

وحذر من الصراعات بين "قوى الحرية والتغيير" و"الجبهة الثورية" ومجلسي السيادة والوزراء، مشددا على أن الخطوة من شأنها أن تضر بالثورة الشعبية والبلاد عموما.

المصدر: وكالة السودان للأنباء