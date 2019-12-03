شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 10 معلومات عن الأمير السعودى الراحل متعب بن عبدالعزيز تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا مساء أمس الأمير متعب بن عبدالعزيز الأخ غير الشقيق للعاهل السعودى الملك سلمان، بالمملكة العربية السعودية، وأعلن الديوان الملكى أن الصلاة على الأمير متعب بن عبدالعزيز، ستكون اليوم بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، وبعد صلاة العشاء في اليوم نفسه بالمسجد الحرام في مكة المكرمة. يقدم الخليج 365 أبرز المعلومات عن الأمير الراحل وفقا لصحيفة المدينة السعودية - ولد الأمير متعب فى الرياض عام 1350هـ الموافق 1931 - درس فى معهد الأنجال ثم درس فى جامعة كاليفورنيا وتخرج منها فى عام 1372هـ - توفى فى 2 ديسمبر 2019 عن عمر يناهز الـ 88 عاما Advertisements المناصب الحكومية - أمير منطقة مكة المكرمة 1373هـ - 1375هـ - وزير الأشغال والإسكان الفترة الأولى 1375هـ 1399هـ - وزير الشئون البلدية والقروية الفترة الأولى 1399هـ 1403هـ - وزير المياه والكهرباء من عام 1403هـ- 1404هـ - وزير الأشغال العامة والسكان الفترة الثانية 1404هـ - 1424هـ - وزير الشئون البلدية والقروية الفترة الثانية من عام 1424هـ - 1430هـ

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