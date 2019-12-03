شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عشرات العائلات السورية المهجرة من لبنان والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن عشرات الآلاف من المهجرين السوريينن كانوا قد عادوا من لبنان إلى قراهم وبلداتهم، بعد أن أعاد إليها الجيش السورى الأمن والاستقرار وطرد العناصر الإرهابية منها.
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