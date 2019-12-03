شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عشرات العائلات السورية المهجرة من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت عشرات العائلات السورية المهجرة، اليوم الثلاثاء، قادمة من لبنان عبر معبر جوسية بريف القصير فى محافظة حمص، وكانت هذا العائلات قد هاجرت إلى لبنان بسبب العمليات الإرهابية التى شهدتها قراهم ومدنهم فى وقت سابق .

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن عشرات الآلاف من المهجرين السوريينن كانوا قد عادوا من لبنان إلى قراهم وبلداتهم، بعد أن أعاد إليها الجيش السورى الأمن والاستقرار وطرد العناصر الإرهابية منها.