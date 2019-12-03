اخبار الخليج

عودة عشرات العائلات السورية المهجرة من لبنان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عشرات العائلات السورية المهجرة من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت عشرات العائلات السورية المهجرة، اليوم الثلاثاء، قادمة من لبنان عبر معبر جوسية بريف القصير فى محافظة حمص، وكانت هذا العائلات قد هاجرت إلى لبنان بسبب العمليات الإرهابية التى شهدتها قراهم ومدنهم فى وقت سابق .

 

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن عشرات الآلاف من المهجرين السوريينن كانوا قد عادوا من لبنان إلى قراهم وبلداتهم، بعد أن أعاد إليها الجيش السورى الأمن والاستقرار وطرد العناصر الإرهابية منها.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة عشرات العائلات السورية المهجرة من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا