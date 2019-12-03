متظاهرون عراقيون يغلقون 3 جسور بالناصرية أمام حركة السير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق متظاهرون عراقيون اليوم الثلاثاء ثلاثة جسور فى مدينة الناصرية جنوب البلاد أمام حركة السير.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية أن المتظاهرين قاموا بإغلاق جسور (الزيتون والحضارات والنصر).

يذكر أن الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي تتولى - حتى الآن - مهام تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وتمثل الاضطرابات أكبر أزمة يواجهها العراق منذ سنوات، بينما يحاول جاهدا التعافي من عقود من الصراعات والعقوبات.

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