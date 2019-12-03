برلمانى كويتى: 20 ألف مواطن خسروا 10 مليارات دولار جراء النصب العقارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب بمجلس الأمة الكويتي أسامة الشاهين، عن تعرض نحو 20 ألف مواطن كويتى لعمليات نصب عقارى، تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار أمريكى (ما يعادل نحو 3 مليارات دينار كويتى).

وأوضح الشاهين – في تصريح للصحفيين بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة الكويتي – أن عدد شكاوى المواطنين الكويتيين من عمليات النصب العقاري داخل وخارج الكويت بلغ 850 شكوى ضد 61 شركة في 21 دولة عربية وأجنبية.

وأضاف أنه تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بصفة الاستعجال، ليكون الحل الحاسم والحازم لهذه القضية، من خلال إنشاء صندوق لتعويض المتضررين، موضحا أن الاقتراح ينص على قيام وزارة المالية الكويتية، بإنشاء لجنة تدير صندوقا لتقديم تعويضات عن عمليات النصب العقاري، كما توكل للصندوق مهمة متابعة القضايا داخل وخارج الكويت نيابة عن المتضررين، وتحصيل الأموال من المحاكم والقضايا وفقا لآلية معينة تضعها اللجنة.

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