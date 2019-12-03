السفير الهولندى لدى الكويت: سنشارك بتأمين الملاحة بالخليج من الشهر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السفير الهولندى لدى الكويت فرانس بوتايت عن قرار الحكومة الهولندية، المساهمة عسكريا فى المهمة التى اقترحتها فرنسا، وتقودها دول أوروبية فى مضيق (هرمز)؛ من أجل تعزيز أمن الملاحة بالخليج العربى.

وأوضح بوتايت - فى تصريح صحفى - أن المشاركة الهولندية فى تعزيز أمن الملاحة بالخليج، ستمتد خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2020؛ وذلك من خلال فرقاطة (دى رويتر)، وعلى متنها طائرة مروحية، بالإضافة إلى ندب عدد من الضباط العسكريين للعمل فى مقر المهمة الأوروبية.

وأضاف أن التوتر - الذي شهدته منطقة الخليج في الأشهر الأخيرة، وما صاحبه من حوادث - أدى الى تعطيل حركة الشحن وعدم الاستقرار، مما كان له عواقب مباشرة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك على شركات الشحن الهولندية، مما يخلق أثرا سلبيا وفوريا على المصالح الاقتصادية والأمنية الهولندية، مشددا على أن حماية حرية وأمن المرور لحركة النقل البحري بشكل عام في هذا الجزء من العالم، هو في صالح هولندا، ولهذا قررت الحكومة الهولندية المساهمة في هذه المهمة.

ولفت إلى أن المهمة تهدف لمنع المزيد من الحوادث في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن هذه المهمة يصاحبها مسار دبلوماسي يركز على تهدئة التوتر، من خلال حوار إقليمي شامل حول الأمن البحري.

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