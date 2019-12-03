تضامنا مع المحتجين.. فنانان عراقيان يلغيان حفلات الكريسماس

العراق / عامر الحساني / الخليج 365



ألغى الفنانين العراقيين كاظم الساهر وهيثم يوسف مشاركتهما في حفلين بالسعودية والولايات المتحدة بمناسبة رأس السنة الميلادية؛ وذلك دعما للمحتجين في ظل الظروف الراهنة والأوضاع التي يمر بها العراق.



وحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للفنان كاظم الساهر، "‏تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظرا للظروف الراهنة في العراق الحبيب".



وأضافت الصفحة: "نعتذر من الجمهور السعودي الكريم ونشكر تفهمكم".

كان الساهر أطلق أغنية بعنوان "إلى متى؟" عبر مواقع التواصل دعما للمحتجين في بلاده.

فيما ذكر الموقع الرسمي للفنان هيثم يوسف على إنستغرام، أنه "نظرا للأيام العصيبة التي يمر بها شعب العراق العظيم واحتراما لقدسية أرواح شهدائنا في ساحات العزة والكرامة.. تم إلغاء الحفل الفني الكبير لهيثم يوسف ليلة رأس السنة في قاعة لارسا بمشيكن الأمريكية".



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وأضاف الموقع: "نتمنى من الله الرحمة والخلود لشهداء التحرير، وأن نرى شمس الحرية ساطعة في عراقنا الجميل قريبا بهمة العراقيين الشرفاء".

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 421 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.



والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.



ويدعو المحتجون برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

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