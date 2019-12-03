الجيش الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتقال 10 فلسطينيين في مناطق متعددة في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة "الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية"، على حد تعبيره.

وأضاف أنه "تمت إحالة المعتقلين إلى التحقيق من قبل قوات الأمن"، دون مزيد من التوضيح.

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وعادةً ما تتم الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين، من منازلهم خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية أصدرتها "هيئة شؤون الأسرى" (تابعة لمنظمة التحرير)، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 5 آلاف معتقل.

ومن بين المعتقلين 200 طفلا و40 معتقلة و400 معتقل إداري (بلا تهمة) و700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.