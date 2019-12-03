- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
لقي أحد المطلوبين مصرعه بمكة المكرّمة، ليلة أمس، عقب مقاومته رجال الأمن وإشهاره السلاح عليهم.
وفي التفاصيل، فقد رصدت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة أحد الأشخاص المطلوبين؛ بعد قيامه بسرقة مركبة تحت تهديد السلاح، وعند مباشرة رجال مكافحة المخدرات الحادثة، أشهر عليهم سلاحاً نارياً ولاذ بالفرار، وعند متابعته من قِبل تحريات مركز شرطة التنعيم أشهر السلاح عليهم.
وتتبعت دوريات الأمن بالعاصمة المقدّسة الشخص المطلوب وتعاملت معه بِما يقتضيه الموقف، وتمكنوا من إصابته وشل حركته ليلقى مصرعه في الحال.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخص قاوم رجال الأمن بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.