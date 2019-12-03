فتح باب التوظيف للعمل الموسميْ لخدمة ضيوف الرحمن في رمضان والحج

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، فتح باب التوظيف على فرص عمل لموسميْ رمضان والحج لعام 1441؛ ويستمر التقديم حتى آخر شهر ربيع الآخر. ودعا مدير برنامج شباب مكة في خدمتك بمشروع تعظيم البلد الحرام سعود الرحيلي الشباب المكي الراغبين في شَغل هذه الوظائف الموسمية إلى التسجيل عبر الرابط التالي: ‏shbabmakkah.com. وأوضح الرحيلي أن الأنشطة تشمل «نشاط خدمة الطائفين، والتوعية بحق الطريق وإرشاد التائه داخل المسجد الحرام»، ونشاط إرشاد التائه بالمنطقة المركزية، ونشاط التوعية بحق الطريق، ونشاط الإسعافات الأولية، ونشاط تنظيم مواقف سيارات المعتمرين، ونشاط رعاية الحجاج المرضى المنومين.

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