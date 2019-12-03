مختصون: المربعانية أولها اليوم.. وموجة باردة على معظم مناطق المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

توقع خبراء الطقس والأرصاد تأثر أجواء المملكة بكتلة باردة على معظم مناطق المملكة خاصة الشمالية والوسطى.

وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، إن المربعانية تبدأ اليوم (الثلاثاء)، موضحاً أنها ثلاثة أنواء وكل نجم 13 يوماً.

Advertisements

وأضاف أن النجم الأول سيكون معتدل الأجواء وفيه يبدأ الناس بالأكلات الشعبية الشتوية، والنجم الثاني بداية هبوب الرياح الشمالية الباردة وفيه يرتدي الناس الشتوي، والنجم الثالث بداية هبوب الرياح الجنوبية الباردة “مبكية الحصني”.

من جانبه، أبان المختص في مجال الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، أن أجواء هذه الليلة منعشة وباردة على وسط الساحل الغربي؛ بسبب نشاط رياح المرتفع القابع على مصر عابرة مسطح البحر الأحمر.

وتوقع هبوب موجة باردة يبدأ تأثيرها الفعلي غداً الأربعاء، وتصل إلى ذروتها على معظم مناطق المملكة آخر الأسبوع.