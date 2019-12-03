شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حقائق أغرب من الخيال عن الماء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعد الماء مصدر الحياة الأول، ولا يستطيع إنسان العيش من دونه، ومع ذلك لا يعرف كثير من الناس عنه إلا القليل، لذا إليك بعضاً من الحقائق الغريبة والمعلومات التي لم تسمع بها من قبل عن الماء وخصائصه وطرق استهلاكه.



1- الماء البارد أثقل من الماء الساخن.

2- 1 في المائة فقط من الماء على سطح الأرض صالح للشرب.

3- 90 في المائة من الماء الصالح للشرب على الأرض موجود في القارة القطبية الجنوبية، و20% من المتبقي موجود في بحيرة روسية اسمها بايكال.

4- الماء في الحقيقة لا يوصل الكهرباء جيداً، لكن الذي يزيد نسبة توصيله للكهرباء هي الشوائب الموجودة فيه.

5- في القرون الوسطى، كان استهلاك الأوروبيين للكحول أكثر من استهلاكهم للماء؛ بسبب تلوث المياه، بحيث كان الكحول أكثر أماناً.

6- الماء الساخن قد يتجمد أسرع من البارد، في ظروف خاصة.

7- في المتوسط، ثلثا الماء المستخدم في المنازل يُستهلك في الحمام.

8- قد يؤدي الإفراط في شرب الماء إلى الوفاة.

9- لصنع بنطلون جينز واحد، يتم استهلاك حوالي 3 آلاف جالون من الماء.

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10- تاريخ الصلاحية المدون على زجاجات المياه يكون خاصاً بالزجاجة نفسها وليس المياه بداخلها. وإذا انتهت صلاحية الزجاجة قد تُسرب بعض المواد الكيميائية إلى الماء، ولكنها لا تهدد الحياة، بل قد تغير طعم الماء فقط.

11- بسبب ندرة المياه، أشرف بيل جيتس، أغنى رجل في العالم، على بناء آلة تحوّل فضلات الإنسان إلى ماء صالح للشرب وكهرباء، حيث إن 70% من فضلات الإنسان هي ماء.

12- في المتوسط، يحتاج سكان آسيا وأفريقيا إلى السير 6 كيلومترات من أجل الحصول على الماء.

13- يشكل الماء نسبة 31% من عظام الإنسان.

14- يشكل الماء حوالي 95% من جسم قنديل البحر.

15- هناك ماء نقي في الغلاف الجوي أكثر من الماء الموجود في كل الأنهار على سطح الأرض.

16- يستهلك الأمريكي في المتوسط 100 جالون من الماء يومياً، بينما يبلغ استهلاك الفرد في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا حوالي 3 جالونات في اليوم.

17- الماء هو المادة الوحيدة التي توجد على الأرض في حالاتها الثلاث (صلبة وسائلة وغازية) بصورة طبيعية.

18- تأكد العلماء من وجود ماء على سطح القمر، كما حصلوا على دلائل جديدة تشير إلى وجود الماء على سطح المريخ.

19- يمكن للزرافة أن تتحمل العطش لمدة أطول من الجمل.

20- تختلف درجة غليان الماء باختلاف مناطق الأرض، حسب ارتفاعها أو انخفاضها عن سطح البحر، فكلما زاد ارتفاع المنطقة عن سطح البحر، انخفضت درجة غليان الماء فيها.