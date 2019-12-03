دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا مفاجآت أنغامي الحصرية في اليوم الوطني الإماراتي لا تنتهي

جهزت منصة أنغامي الموسيقية مجموعة من المفاجآت المذهلة تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي والذي يصادف تاريخه 2 ديسمبر من كل عام حيث اختير عنوان الاحتفالات لهذا العام بالعيد الـ48 لإقامة الدولة "إرث الأوّلين" وتقوم الفكرة على إعادة إحياء كل ما يتعلق بإرث الإمارات الجميل.

مفاجأة أنغامي الأولى في اليوم الوطني الإماراتي

وأعلنت أنغامي أول وأكبر منصة موسيقيّة رقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أولى مفاجآتها، وهي إطلاق قائمة موسيقيّة خاصة من 48 أغنية لأشهر نجوم الإمارات بهذه المناسبة الوطنية، ومن بينهم حسين الجسمي وأحلام وبلقيس وشمة حمدان وعيضة المنهالي، حيث ستكون متاحة يومي 2 و3 ديسمبر القادم. © layalina مفاجآت أنغامي الحصرية في اليوم الوطني الإماراتي لا تنتهي إطلاق قائمة أغنيات اليوم الوطني في الذكرى الـ48 لتأسيس الاتحاد المتضمن 7 إمارات مختلفة، سيتم في إحتفال كبير من داخل مقهى سلاش ، أحد أفضل المقاهي العصرية المحلية في دولة الإمارات، حيث تأتي هذه الشراكة مع سلاش لتؤكد على أهمية القهوة والموسيقى في دولة الإمارات، كما تساهم في تعزيز الروح الوطنية لاحتفالات أنغامي باليوم الوطني. © layalina مفاجآت أنغامي الحصرية في اليوم الوطني الإماراتي لا تنتهي وعن إطلاق قائمة أغنيات اليوم الوطني، يقول إيلي أبوصالح، نائب رئيس أنغامي في دول مجلس التعاون الخليجي: "تعد الموسيقى مكوّناً أساسياً في الثقافة العربية، لذا أردنا مشاركة أجمل الأنغام الإماراتية مع عشّاق الموسيقى للاحتفال باليوم الوطني 48 لدولة الإمارات. وأينما تواجد سكّان الدولة خلال الاحتفالات؛ سواء في المواكب الاحتفالية، الحدائق، الشاطئ، المراكز التجارية، أو في أحد فروع سلاش البالغ عددها 14 فرعاً، نحن على يقين بأن قائمة اليوم الوطني ستضفي نكهة فنية إماراتية على احتفالاتهم بهذه المناسبة الغالية."

مفاجأة أنغامي الثانية في اليوم الوطني الإماراتي

وبالنسبة لثاني المفاجآت التي يتوقع أن تشعل أجواء الاحتفال بشدة، فهي تقديم 48 عضوية بلس من أنغامي لمتابعيها عبر انستقرام عبر يومي 2 و3 ديسمبر، حيث ستكون تلك العضويات الخاصة صالحة لمدة 48 عاماً. © layalina مفاجآت أنغامي الحصرية في اليوم الوطني الإماراتي لا تنتهي أما عن شروط الحصول على عضوية أنغامي بلس والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 500 ألف درهم إماراتي، فإن كل ما عليك فعله هو الإجابة بشكل صحيح عن الأسئلة الموسيقيّة المطروحة من خلال خاصية "ستوري انستقرام" عبر حساب أنغامي، علماً بأنه سيتم طرح الأسئلة بشكل منتظم وسيتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي من المشتركين الذين أجابوا بشكل صحيح.

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الجدير بالذكر أن منصة أنغامي الموسيقية تحتضن أكثر من 30 فناناً إماراتياً ونحو 3 آلاف أغنية إماراتية بما يعادل 212 ساعة موسيقية.. وهي الفترة الكافية لكي تصطحبك في رحلة إلى القمر ثم العودة منه.المزيد:

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