شكرا لقرائتكم خبر عن العسكريون الروس يوزعون مساعدات إنسانية فى محافظة حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسى لمصالحة الأطراف المتحاربة فى سوريا اليوم الثلاثاء أن العسكريين الروس قاموا بتوزيع مساعدات إنسانية فى محافظة حلب السورية.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن الضابط في المركز الروسي آدم يفيليف قوله "إنه تم توزيع المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان المحليين، تشمل أكثر من 500 طرد غذائي من الأرز والدقيق والسكر والشاي والحليب المكثف"، مشيرا إلى أنه تم توزيع هذه المساعدات على مدة ثلاثة أيام في هذه المناطق.

وقد جرى تحرير مدينة حلب في عام 2016.

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