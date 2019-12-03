باحثون يكشفون فوائد تناول بيضة واحدة يومياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

توصل الباحثون في مركز روستستر للأبحاث إلى أهمية استهلاك البيض في وجبة الفطور، مؤكدين أن ذلك يؤدي إلى خفض معدلات السعرات الحرارية في الجسم، بمعدل 400 سعرة حرارية.



وأضافت الدراسة إلى أنه بإمكان الشخص خسارة 1.4 كيلو جرام أو أكثر خلال شهر واحد، في حالة الاستمرار في تناول بيضة واحدة يومياً، وقد يعود سبب ذلك إلى الإحساس بالشبع الذي يمنحه البيض لك عند تناوله، مما يقلل من إقبالك بشراهة على وجبة منتصف اليوم، فلا تصلين إلى حد التخمة أثناء الغداء.

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وأشارت الدراسة إلى أن البيض قليل السعرات الحرارية وإن بيضة متوسطة تؤمن 70- 85 سعرة حرارية و6.5غ من البروتين، وهذا يعني أن 3 بيضات (210 - 255 كالوري) مع 19، 5غ من البروتين، وفي المتوسط، فإن المرأة تحتاج إلى 50غ من البروتين يومياً، مما يعني أن وجبة من 3 بيضات تؤمن تقريباً نصف حاجتها من البروتين.

ليس هذا فحسب فإذا أردت محاربة الإجهاد والغضب عليك بالبيض فهو مصدر غني بالمعادن وخصوصاً الحديد والزنك والفوسفور، تلك المعادن التي يحتاجها الجسم بشكل كبير.

فالمرأة تحتاج إلى الحديد، لتعويض ما تخسره منه أثناء الدورة الشهرية، ففي حال نقصان نسبة الزنك عن حدها الطبيعي في الجسم، فإن المرأة ستصاب بالتعب والإجهاد وتصبح انفعالية وسريعة الغضب، أما الزنك، فإن أهميته ترتبط بصحة الجهاز المناعي.