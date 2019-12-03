عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إن كنت تعانين من تساقط الشعر، نقدم لك طريقة مثالية وبسيطة للحصول على شعر قوي لا يتساقط أبداً من البصل، فلا تخافوا من رائحته لأنه يمكن التخلص منها بسهولة.



- الطريقة الاولى:

أحضري 3 حبات من البصل، قطعيها واخلطيها جيداً في الخلاط

قومي بتصفية البصل بفوطة قطنية نظيفة حتى تحصلي على عصير البصل

دلكي فروة الرأس بالخلطة جيداً واتركيه لمدة ساعتين مع تغطية الرأس بغطاء بلاستيكي، بعدها قومي بغسل شعرك جيداً بالماء والشامبو

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كرري هذا القناع مرتين في الأسبوع لتحصلي على نتائج مذهلة.

- الطريقة الثانية:

قطعي بصلتين كبيرتين بقشرهما واغليهما في ليتر ماء مع ملعقة عسل لمدة 10 دقائق

قومي بتصفية الماء ودلكي الشعر وفروة الرأس به، واتركيه لمدة 3-4 ساعات، ثم اغسلي الشعر جيداً

كرري العملية مرة كل أسبوع وستلمسين نتائج رائعة على شعرك.

- للتخلص من رائحة البصل على شعرك:

ضعي حزمة من البقدونس في ليتر ونصف من الماء المغلي وغطي الوعاء، اتركيها مدة 20 دقيقة حتى تحصلي على منقوع البقدونس، صفي الماء جيداً وأضيفي إليه كأس من الخل وقومي بشطف الشعر به وسيخلصك من الرائحة المزعجة للبصل نهائياً.