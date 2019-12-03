تعرف على فوائد القرنفل للحمل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعتبر القرنفل من الأعشاب التي تفيد الصحة والتي يمكنها أن تعالج العديد من الأمراض الصحية. لكن هل يمكن للمرأة أن تتناوله خلال فترة الحمل أم يمكنه أن يؤثر في شكل سلبي على صحتها وصحة الجنين معًا؟ تابعينا في هذا النص لتكتشفي ما هي فوائد القرنفل للحمل.



يعتبر القرنفل من الأمور التي يمكن للمرأة أن تتناولها خلال فترة الحمل لكن مع الحرص على عدم الإفراط بتناولها. فيمكنك أن تضيفي القرنفل إلى وصفاتك أو إلى بعض أنواع المأكولات مثل الشوفان وصلصة التفاح والمافن والخبز المنزلي وتتبيلات اللحم والخضار أو حتى إلى بعض المشروبات كالشوكولا الساخن والشاي والقهوة ولكن بكميات قليلة. فيعتبر القرنفل آمنًا لطالما كنت تتناولينه بكمية معتدلة.

كما قد تلجأ بعض النساء لتناول القرنفل من أجل علاج ألم الأسنان والسعال ونزلات البرد. لكن الجدير بالذكر، أن الحامل يجب ألاّ تتناول القرنفل من أجل علاج هذه المشاكل إذ إنها ستضطر إلى تناول كمية زائدة من القرنفل التي هي مسموح بها خلال فترة الحمل.

Advertisements

في هذا السياق، تحصل المرأة من خلال تناولها القرنفل مع الطعام على المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها خلال فترة الحمل.

تشير الدراسات إلى أن ملعقة صغيرة من القرنفل تحتوي على نسبة من الحديد التي تعتبر مهمة من أجل تشكل الدم وانخفاض نسبة احتمال ولادة طفل يعاني من النقص في الوزن أو من المعاناة من الولادة المبكرة. كما تحتوي على نسبة من الفيتامين E التي تعتبر أساسية من أجل تكوين العضلات والكالسيوم من أجل تكوّن العظام والأسنان.

أخيرًا، على رغم فوائد القرنفل تنصح المرأة دائمًا باستشارة الطبيب المعالج وأخصائية التغذية من أجل التأكد من عدم تأثيرها بأي شكل من الأشكال على صحتها.