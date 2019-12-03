شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصفة سحرية قبل النوم للتخلص من الوزن الزائد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 إذا كنتم تعانون من مشكلة في التخلص من الشحوم والوزن الزائد، جربوا ملعقة من هذه الوصفة السحرية قبل النوم لإذابة شحوم الكرش والارداف والزنود ويمكنها أن تفقدكم 5 كيلو في 15 يوماً من دون تعب ورجيم.

مكونات الوصفة: ثوم مفروم قرفة Advertisements عسل زيت زيتون طريقة التحضير: اخلطوا نفس المقدار من كل مكون وامزجوها جيداً حتى تصبح متجانسة قبل النوم تؤكل ملعقة من هذا المزيج مع كوب من اليانسون او النعنع الدافئ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصفة سحرية قبل النوم للتخلص من الوزن الزائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.