تعرف على فوائد قش البيض!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

دائما ما نلجأ الى رمي قشر البيض يومياً بعد استخدامه في اغراض الطبخ او بعد تناوله ،ولكن هل فكرنا يوما ان لقشر البيض استخدامات وفوائد مذهلة تجعلنا نتردد في رميه.ومن هذه الفوائد:



-فقشر البيض يعد بمثابة مصدرا مهما للمعادن مثل الكالسيوم والفسفور والزنك والنحاس والكروم وغيرهم من المعادن.

الكالسيوم الموجود في قشر البيض يعمل على تقوية العظام وكذلك ضبط نسبة الكوليسترول بالدم وكذلك ضبط ضغط الدم ويساهم بشكل كبير في الحماية من الجلطات .

للاستفادة من قشر البيض نقوم بطحن قشر البيض ناعما ثم نذوبه في الماء ونتركه حتى يذوب تماما ونضع الماء في الثلاجة لحين لمدة اسبوع حتى يذوب تماماً.

-يمكن اضافة المزيج الى الحليب للتخلص من الحموضة او اضافة الليمون اليه لتحسين وظائف الغدة الدرقية.

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-اضافة خل التفاح الى مسحوق قشر البيض يعالح حساسية الجلد والشعور بالحكة.

-بإضافة مسحوق قشر البيض الى القهوة نتخلص من مرارتها الحادة

-عند وضع مسحوق قشر البيض ونثره حول النباتات المزروعة في البيت فإننا بذلك نحمي النباتات من الافات التي قد تلحق بها .

-اذا اضيف مسحوق قشر البيض الى سائل التنظيف فانه يفيد فى غسل الاواني الاستانلس كما انه يزيل الترسبات الكلسية من ابريق الشاي.

-عند وضع مسحوق قشر البيض في حوض المطبخ او البلاعات ثم سكب الماء الحار فانه يمكننه التخلص من الرواسب العالقة بالمواسير والبلاعات.

– للحصول على بشرة نقية يمكن ان يضاف بياض البيض الى مسحوق قشر البيض ودهن الوجه به وتركه لمدة نصف ساعة ،ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.