شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استخدامات رائعة وجديدة لفرشاة الأسنان.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 المعروف أن فرشاة الأسنان تستخدم في نظافة الأسنان بالمعجون للمحافظة على صحتها وحمايتها من التسوس والبكتريا المسببة للأمراض واالتهابات اللثة,ولكن هل تعلمي أن المتخصصين أكتشفوا 8 أستخدامات رائعة وجديدة لفرشاة الأسنان؟

نعم فلم تعد فرشاة الأسنان فقط لغسيل الأسنان ولكن لها أستخدامات رائعة وجديدة هي :- اولاً صبغ الشعر: عند صبغ الشعر نحتاج الى فرشاة ذات شعيرات كثيفة لتوزيع الصبغة على الشعر حتى يغمر تماما بلون المطلوب لذلك يمكنك إستخدام فرشاة الأسنان لما لها من صفات تساعد على تحقيق ذلك بسهولة وبفاعلية كبيرة تمشيطها, ثانيا تمشيط الحواجب: لتسوية وتمشيط الحواجب وخاصة الكثيفة يمكن أستخدام فرشاة الأسنان لتسويتها بسرعة نظرا ً لكمية الشعيرات التي تساعد في سرعة ترتيبها . ثالثاً مع المسكارا: عندما تضعين المسكارا يمكن للرموش أن تلتصق ببعضها عند ذلك عليكي بتفريق الرموش بواسطة فرشاة الأسنان Advertisements رابعاً تسريح الشعر: عند قيامك بعمل تسريحة رائعة لأطفالك أو لكي يمكن أن تجدي بعض الخصل أو شعرات هايشة لا تعيدي تمشيط الشعر ولكن يمكنك تسويته بفرشاة الأسنان. خامساً إزالة الجلد الميت من الأظافر: عند الأستحمام يجب تنظيف الأظافر بصورة دورية لأزالة الأتربة والأوساخ من عليها ستساعك فرشاة الأسنان على تنظيفها بسهولة وبعمق. سادساً ازالة الصبغات من على الجلد : عند أستخدام صبغات أو ألوان صعبة التنظيف يمكنك أستخدام قليل من كربونات الصوديوم مع بعض قطرات الليمون وتنظيف الجلد بالفرشاة ستجدى البقع أزيلت بسرعة. سابعاً تنظيف المصوغات والمجوهرات: بعض الحلي والمجوهرات تكون مصنوعة بزخارف محفورة مما تجعلها تحتفظ بالأتربة داخلها يمكن أستخدام الماء الدافىء والكربونات وفرشاة الأسنان لتنظيفها بسهولة. ثامناً نعومة الشفايف: في الشتاء تجف الشفايف و تصاب بتشققات وقشور من الجلد الميت يمكنك وضع مرطب الشفاه وازالة القشور والجلد الميت بدون ألم.

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